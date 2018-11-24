Google запатентувала взуття для віртуальної реальності

Корпорація Google запатентувала VR-взуття. За попередньою інформацією, новинка буде ретельно відслідковувати рух, здійснений людиною під час ходьби і з кожним кроком змушуватиме колеса працювати так, щоб власник залишався на місці.

Про це повідомляє The Verge.

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Відзначимо, для більшості поточних реалізацій VR потребують кабелі електроживлення і відеосигнал від комп'ютера до гарнітури. Є й мобільні шоломи, але навіть якщо в них додати підтримку ходьби, переміщатися по реальному світу, по суті, з закритими очима було б дуже небезпечно. Тому потрібно передати гравцеві відчуття ходьби у віртуальному світі так, щоб в реальному він залишався на місці.



VR-взуття від Google дозволить рухатися по віртуальному всесвіту

Не можна сказати, що VR-взуття від Google – просте і елегантне рішення проблеми, але якщо подібний пристрій запрацює, він дійсно міг би забезпечити додаткове занурення в гру.

Пристрої будуть відстежувати місце розташування людини в кімнаті, щоб та не виходила за встановлені межі. Якщо гравцеві вдасться увійти в небажану область, взуття поверне його в центр.



VR-взуття від Google контролювати рухи людини у реальному світі

Патент Google описує кілька різних дизайнів подібної техніки, включаючи круглі колеса, гусеничні протектори і всеспрямовані колеса, які найчастіше зустрічаються на промисловому обладнанні.

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Незрозуміло, втім, чи дійсно подібне взуття створить відчуття ходьби і чи не стане воно новою проблемою? Рухи повинні бути непомітними, тому що навіть невеликий зсув, що не відповідає тому, що користувач бачить в VR, цілком здатний викликати у багатьох морську хворобу.



Типи коліс для VR-взуття від Google

Варто також пам'ятати, що мова йде лише про патент: немає ніякої гарантії, що Google навіть спробує створити щось подібне. Не схоже, щоб пошуковий гігант приділяв велику увагу розвитку VR.

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