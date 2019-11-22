Google заплатить 1,5 мільйона доларів за виявлення уразливостей в смартфонах Pixel
Компанія Google регулярно оновлює системи безпеки операційної системи Android та своїх смартфонів лінійки Pixel. Пошуковик оголосив про збільшення винагороди за виявлення уразливостей в смартфонах Google Pixel.
Що відомо про програму винагород Android Security Rewards
Програма Android Security Rewards зачіпає смартфони сімейства Google Pixel (крім Pixel 4 на даний момент), і передбачає виплати за виявлені вразливості в системі безпеки їх прошивок, повідомляє Android Police.
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Наприклад, за виявлення повного ланцюжка віддаленого коду, компрометуючого чіп безпеки Titan M передбачена нагорода в 1 мільйон доларів. А якщо "діру" знайдуть в попередній версії збірки до її релізу, сума виплати може скласти максимально можливі 1,5 мільйона доларів.
Крім вразливостей, пов'язаних з чіпом Titan M, компанія додала в програму нові "номінації". При виявленні можливостей крадіжки даних або обходу екрану блокування користувач може отримати до 500 000 доларів в залежності від категорії уразливості.
Скільки Google вже виплатила хакерам
За даними Google, тільки в рамках програми Android Security Rewards вже виплатили понад 4 мільйони доларів В середньому кожен з добровільних тестувальників в цьому році отримав по 15 000 доларів, що на на 20% більше, ніж в минулому.
Нова "система винагороди для хакерів" починає діяти від 22 листопада 2019 року. З правилами участі в програмі і розмірами гонорарів можна ознайомитися на офіційному сайті Google.
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