Google заплатить 1,5 мільйона доларів за виявлення уразливостей в смартфонах Pixel

Компанія Google регулярно оновлює системи безпеки операційної системи Android та своїх смартфонів лінійки Pixel. Пошуковик оголосив про збільшення винагороди за виявлення уразливостей в смартфонах Google Pixel.

Що відомо про програму винагород Android Security Rewards

Програма Android Security Rewards зачіпає смартфони сімейства Google Pixel (крім Pixel 4 на даний момент), і передбачає виплати за виявлені вразливості в системі безпеки їх прошивок, повідомляє Android Police.

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Наприклад, за виявлення повного ланцюжка віддаленого коду, компрометуючого чіп безпеки Titan M передбачена нагорода в 1 мільйон доларів. А якщо "діру" знайдуть в попередній версії збірки до її релізу, сума виплати може скласти максимально можливі 1,5 мільйона доларів.

Крім вразливостей, пов'язаних з чіпом Titan M, компанія додала в програму нові "номінації". При виявленні можливостей крадіжки даних або обходу екрану блокування користувач може отримати до 500 000 доларів в залежності від категорії уразливості.

Скільки Google вже виплатила хакерам

За даними Google, тільки в рамках програми Android Security Rewards вже виплатили понад 4 мільйони доларів В середньому кожен з добровільних тестувальників в цьому році отримав по 15 000 доларів, що на на 20% більше, ніж в минулому.

Нова "система винагороди для хакерів" починає діяти від 22 листопада 2019 року. З правилами участі в програмі і розмірами гонорарів можна ознайомитися на офіційному сайті Google.

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