Google запускає сервіс з доставки дронами

В Австралії компанія Wing, яка належить корпорації Google, запустила сервіс доставки за допомогою безпілотників. Компанія буде здійснювати доставку їжі, кави та ліків.

Як пише BBC, наразі цю доставку будуть здійснювати до 100 будинків в Канберрі, столиці Австралії.

Цікаво, що дрони з продукцією зможуть літали лише вдень. А у вихідні – не раніше восьмої ранку. Також безпілотникам заборонили літати над скупченнями людей і над головними дорогами.

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Як проходили випробування. Цей сервіс компанія Wing тестувала ще з 2014 року, але багато жителів скаржилися на шум. Тоді ж влада зобов'язала зробити дрон тихішим. Крім того, компанія отримала дозвіл від авіаційної адміністрації Австралії і місцевого суду.

До речі, зараз доставку дронами практикує компанія Amazon. Також ця компанія тестує невеликі пристрої для доставки, які переміщуються по тротуарах.

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