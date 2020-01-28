Google запустила технічну підтримку Android за хештегом: як це працює

Сучасні операційні системи, в тому числі мобільні, мають сотні функцій, і часом навіть досвідченим користувачам складно знайти рішення проблеми. Тому Google запустила офіційну технічну підтримку через одну з популярних соціальних мереж, щоб допомогти власникам Android-пристроїв.

Як працює техпідтримка Google за хештегом

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Офіційний акаунт Android у твітері оголосив, що відтепер при виникненні будь-яких питань щодо Android-смартфонів користувачі можуть отримати спеціалізовану допомогу, просто опублікувавши твіт з описом проблеми та хештегом #AndroidHelp.

Have questions related to your #Android ? We’re here to help. Now, you can get assistance by tweeting your issue using hashtag #AndroidHelp. — Android (@Android) January 27, 2020

Слід зазначити, що співробітники Google будуть відгукуватися тільки на публічні твіти. Ймовірно, в компанії хочуть, щоб у всіх користувачів була можливість переглядати такі звернення і відповіді на них.

Як скористатися техпідтримкою Android у твітері

Слід детально описати проблему або питання, яке виникло під час користування операційною системою, або окремими її функціями. Варто зазначити, що робити це потрібно англійською мовою. Після опису проблеми у повідомленні варто залишити відповідний хештег – #AndroidHelp. Далі слід чекати на відповідь техпідтримки у треді до публікації.

Вже найближчим часом стане зрозуміло, наскільки такий спосіб підтримки користувачів актуальний та популярний. А найголовніше наскільки він зручний та ефективний для користувачів та самої компанії.

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