Google запустить у Кенії комерційний сервіс роздачі інтернету зі стратосфери

У найближчі кілька тижнів жителі сільських районів Кенії першими у світі зможуть підключитися до мобільного високошвидкісного інтернету через повітряні кулі, що висять в стратосфері. Регулятори вже схвалили запуск сервісу Loon, що є дочірньою компанією Alphabet. Наразі тривають останні приготування до початку надання телеком-послуг.

Заручившись підтримкою місцевого провайдера Telkom Kenya проєкт Loon планує надати сільським жителям країни стабільний доступ до швидкісного інтернету без необхідності використання супутників або будівництва наземних вишок, пише TechCrunch.

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Як все працюватиме

Для того щоб опинитися в стратосфері над Кенією, повітряні кулі стартували з Пуерто-Ріко або Невади і пропливли повітряними течіями за найкоротшим маршрутом, розробленим автоматичною навігаційною системою Loon.

Досягнувши місця призначення, той же алгоритм машинного навчання забезпечує збереження відносно стабільного перебування над зоною покриття. Для цього кулі рухаються вгору і вниз, ловлячи повітряні течії.

Старт проєкту

Project Loon з'явився в 2011 році в рамках експериментального підрозділу Google (а потім Alphabet) – Project X. Основна ідея полягала в тому, щоб створити флот аеростатів з антенами, який підніметься на 20 000 метрів і, слідуючи повітряним течіям, буде забезпечувати покриття інтернетом на площі в 3000 кв. км.

Цікавий факт! Влітку минулого року один з аеростатів Project Loon встановив рекорд за часом перебування в повітрі. Він був запущений в листопаді 2018 року через Пуерто-Ріко і провів 223 дні в стратосфері. Приблизно половина цього часу пішла на те, щоб облетіти навколо земної кулі, а ще 140 днів куля висіла в повітрі над певними точками західного узбережжя Південної Америки.

У 2015 році відбулися успішні випробування повітряних куль, що роздають 4G над Род-Айлендом (США). У 2018 році проєкт, який став на той час окремою дочірньою компанією Alphabet, уклав перший комерційний контракт на забезпечення інтернетом віддалених районів Кенії.

Чому саме Кенія

У Кенії, розташованій на східному узбережжі Африки, перебувають одні з найбільш відвідуваних заповідників у світі – Масаї Мара і Національний парк Амбоселі. У найбільших містах Найробі і Момбаса існує стабільне підключення до інтернету, проте багато сільські громад як і раніше не мають доступу до мережі.

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