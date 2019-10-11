Google засвітила назву нової версії операційної системи Android

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Google засвітила назву нової версії операційної системи Android
Google засвітила назву нової версії операційної системи Android / Фото з вільних джерел

Ще не всі моделі смартфонів отримали свіжу прошивку на базі Android 10, а в мережі вже з'явилася згадка офіційної назви майбутньої ОС від Google. Джерелом "витоку" стала сама корпорація, яка засвітила назву новинки із графіком майбутнього саміту розробників.

Назву нового "зеленого робота" вдалося дізнатися із назви однієї з майбутніх конференцій: "Підготовка до використання механізму Scoped Storage в Android 11", йдеться на сайті 9to5google.

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З моменту переходу на нову схему назв версій мобільної ОС Google ця згадка стала першим підтвердженням роботи над новою ревізією Android.


Як називатиметься наступна версія ОС Android

Очікується, що Google представить Android 11 без кодового імені. У базі даних AOSP раніше були помічені відсилання до Android R, але в компанії уточнили, що внутрішні найменування тепер будуть використовуватися тільки під час циклу розробки.

Дата виходу. Особливості дизайну і функціональності, а також дата появи тестових збірок одинадцятої версії мобільної операційної системи невідомі.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Інтернет Новини Техно Техно Android Google
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