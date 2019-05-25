Google збирає дані про покупки користувачів: як це відключити

Ми вас не здивуємо, якщо скажемо, що компанія Google збирає і зберігає інформацію про покупки користувачів. Ці дані компанія отримує за допомогою своєї електронної пошти Gmail, і це можна відключити.

Як пише видання ain.ua, розділ, в якому зберігаються ці відомості, не так просто знайти. Але це зробити таки можливо.

Читайте також: Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи

Як це виявили. На прогалину вказав користувач md3372. Він знайшов інформацію про свої покупки на Amazon у розділі Purchases ( "Покупки") в налаштуваннях.

На ситуацію відреагувала компанія Google. Там запевнили, що інформація зі сторінки "Покупки" доступна виключно користувачеві, і ці відомості рекламодавцям не продають.

Як це відключити. Для цього потрібно видалити всі листи з чеками, які можуть знадобитися на випадок повернення.

Як відключити збір даних про покупки

У Google теж запевнили, що функцію відстеження можна відключити. Однак спеціальної опції в налаштуваннях немає. Відключити збір покупок можна в "Налаштуваннях пошуку" та вибрати пункт "Не показувати персональні результати".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно