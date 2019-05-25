Google збирає дані про покупки користувачів: як це відключити

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Google збирає дані про покупки користувачів
Google збирає дані про покупки користувачів / emailonacid.com

Ми вас не здивуємо, якщо скажемо, що компанія Google збирає і зберігає інформацію про покупки користувачів. Ці дані компанія отримує за допомогою своєї електронної пошти Gmail, і це можна відключити.

Як пише видання ain.ua, розділ, в якому зберігаються ці відомості, не так просто знайти. Але це зробити таки можливо.

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Як це виявили. На прогалину вказав користувач md3372. Він знайшов інформацію про свої покупки на Amazon у розділі Purchases ( "Покупки") в налаштуваннях.

На ситуацію відреагувала компанія Google. Там запевнили, що інформація зі сторінки "Покупки" доступна виключно користувачеві, і ці відомості рекламодавцям не продають.

Як це відключити. Для цього потрібно видалити всі листи з чеками, які можуть знадобитися на випадок повернення.

Google збирає дані про покупки користувачів

Як відключити збір даних про покупки 

У Google теж запевнили, що функцію відстеження можна відключити. Однак спеціальної опції в налаштуваннях немає. Відключити збір покупок можна в "Налаштуваннях пошуку" та вибрати пункт "Не показувати персональні результати".

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Теги: Техно Google Новини Техно Інтернет Gmail
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