Google змусили дозволити інсталяцію сторонніх магазинів додатків

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Нова постанова Європейської антимонопольної комісії щодо Google
Нова постанова Європейської антимонопольної комісії щодо Google / Фото з вільних джерел

Європейська антимонопольна комісія постановила, що компанія Google не має права перешкоджати користувачам інсталювати та використовувати магазини додатків, які відрізняються від Google Play, на свої Android-пристрої.

Про це повідомляє PocketNow.

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А все почалося з того, що антивірус Google Play Protect перешкоджав встановленню на Android-смартфони магазину додатків Aptoide, називаючи його шкідливим і мимовільно видаляючи інсталяційний файл із пам'яті. Тоді керівництво Aptoide звернулося до європейського регулятора зі скаргою на дії Google, в яких вбачаються ознаки перешкоджання розвитку конкуренції на ринку.

За словами представників позивача, заборона на перешкоджання встановленню поширюється не тільки на Aptoide, але й на інші магазини додатків, і діє на території 82 країн, включаючи всі країни європейського економічного простору, а також США, Великобританію та Індію.

Aptoide
Магазин додатків Aptoide

Рішення, винесене Європейської антимонопольної комісією дозволить Aptoide збільшити аудиторію активних користувачів не менш ніж на 2,2 мільйона, прогнозують представники магазина. Це серйозна цифра навіть за мірками Google Play, і пошуковик це прекрасно розуміє.

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Саме тому пошуковий гігант всіляко перешкоджав встановленню клієнта для доступу до однойменної платформі дистрибуції додатків.

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Теги: Техно Інтернет Google Google Play Європа Додатки
Джерело: Техно
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