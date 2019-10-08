Google змусить виробників сертифікувати ігрові смартфони: що це означає

79 Читать новость на русском
Google змусить виробників сертифікувати ігрові смартфони
Google змусить виробників сертифікувати ігрові смартфони / Digital Trends

Ігрові смартфони вже виділилися в окрему нішу, однак невдовзі їм доведеться доводити своє звання геймерських пристроїв. Адже корпорація Google планує зробити обов'язкова сертифікацію даної категорії Android-пристроїв.

Перші задокументовані згадки про нову програму Google виявили у витоку документа Google Mobile Services (GMS) версії 7.0, йдеться на сайті XDA-Developers.

Читайте також: Fortnite Mobile: на які смартфони можна завантажити гру та як це зробити

Які вимоги висуватимуться до геймерських смартфонів? Один з його розділів детально описує додаткові вимоги до сертифікації ігрових Android-пристроїв. Зокрема, такі ґаджети повинні пройти останні тести на відповідність вимогам OpenGL ES та Vulkan.


Програма Google  із сертифікації геймерських смартфонів

Крім того, смартфон повинен виділяти під ігрові завдання мінімум 2,3 ГБ оперативної пам'яті, яка після запуску інших додатків не використовуватиметься для потреб системи і фонових процесів. Згадується і необхідність надавати розробникам ігрових додатків доступ до всіх ядер процесора, аби уникнути втрати продуктивності при запуску "важких" додатків.

via GIPHY

Що від цього отримає користувач? Таким чином, сертифіковані пристрої зможуть забезпечити кращий ігровий досвід, а користувачі зможуть грати в ресурсомісткі ігри на своїх пристроях. Окрім того, такий хід дасть змогу систематизувати геймерські смартфони.

Читайте також: Експерти переглянули рейтинг найкращих смартфонів: лідер багатьох здивує

Дата запуску програми. Зазначену програму сертифікації Google поки не анонсувала, але, за даними інсайдерів, підготовка до публікації нової редакції GMS вже ведеться. Дата появи перших сертифікованих ігрових смартфонів невідома.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
сьогодні
53265
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Google Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
сьогодні 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
12443
Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
7 жовтня 10:23 Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
Настя Сукач 8274
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
5 жовтня 22:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1200
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
4 жовтня 21:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 3135
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
3 жовтня 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3366
Новини
Більше новин
Залиште відгук