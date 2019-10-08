Google змусить виробників сертифікувати ігрові смартфони: що це означає

Ігрові смартфони вже виділилися в окрему нішу, однак невдовзі їм доведеться доводити своє звання геймерських пристроїв. Адже корпорація Google планує зробити обов'язкова сертифікацію даної категорії Android-пристроїв.

Перші задокументовані згадки про нову програму Google виявили у витоку документа Google Mobile Services (GMS) версії 7.0, йдеться на сайті XDA-Developers.

Читайте також: Fortnite Mobile: на які смартфони можна завантажити гру та як це зробити

Які вимоги висуватимуться до геймерських смартфонів? Один з його розділів детально описує додаткові вимоги до сертифікації ігрових Android-пристроїв. Зокрема, такі ґаджети повинні пройти останні тести на відповідність вимогам OpenGL ES та Vulkan.



Програма Google із сертифікації геймерських смартфонів

Крім того, смартфон повинен виділяти під ігрові завдання мінімум 2,3 ГБ оперативної пам'яті, яка після запуску інших додатків не використовуватиметься для потреб системи і фонових процесів. Згадується і необхідність надавати розробникам ігрових додатків доступ до всіх ядер процесора, аби уникнути втрати продуктивності при запуску "важких" додатків.

Що від цього отримає користувач? Таким чином, сертифіковані пристрої зможуть забезпечити кращий ігровий досвід, а користувачі зможуть грати в ресурсомісткі ігри на своїх пристроях. Окрім того, такий хід дасть змогу систематизувати геймерські смартфони.

Читайте також: Експерти переглянули рейтинг найкращих смартфонів: лідер багатьох здивує

Дата запуску програми. Зазначену програму сертифікації Google поки не анонсувала, але, за даними інсайдерів, підготовка до публікації нової редакції GMS вже ведеться. Дата появи перших сертифікованих ігрових смартфонів невідома.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно