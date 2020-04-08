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Google змусить всіх виробників смартфонів змінити схему оновлень Android

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Ілюстративне фото / androidpolice

Однією з проблем користувачів Android залишається неможливість встановлення свіжих версій прошивки при недостатній кількості вільної пам'яті.Відтак Gooogle змінила політику поширення оновлень. Відтепер виробники смартфонів змушені будуть реалізувати підтримку функції безшовного оновлення, що виправить ситуацію. "Порушники" можуть залишитися без нових версій операційки або сервісів компанії.

Виробникам доведеться подбати про підтримку структури віртуальних розділів виду A / B, що допускають безшовне оновлення. Таким чином користувачі зможуть отримувати апдейти в "тихому" режимі, продовжуючи використовувати пристрій в момент завантаження патчів і їх встановлення, повідомляє Androide Police.

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Як це працюватиме

Після того, як оновлення встановляться, вони запрацюють після першого ж перезавантаження ґаджета.

Використання такого алгоритму також дозволяє уникнути проблем і збоїв в роботі пристрою після скачування чергового патча – всі зміни спершу відбуваються в резервній області, а не в поточній системі.

Раніше використання такої структури мало лише рекомендаційний характер. Але судячи зі змін політики VTS, з виходом Android 11 і пізніших версій мобільної ОС перехід на "двосистемний режим" стане обов'язковим для всіх вендорів, які планують забезпечити підтримку сервісів і додатків Google на своїх пристроях.

Функція безшовних оновлень вже реалізована багатьма брендами, включаючи OnePlus, LG, HTC, Motorola, Google, ASUS і Sony. Дата релізу фінальної версії Android 11 розробниками ще не оголошена.

Особливості Android 11

Наразі Google випустила другу бета-версію системи Android 11. З нового у ній реалізовано:

  • Підтримку дисплеїв з різними частотами

Android 11 на системному рівні навчиться розпізнавати різні частоти оновлення дисплеїв.

  • Оновлення безпеки

Тепер запит доступу до мікрофону і камери буде схожий на той, що ми бачимо при доступі до GPS – можна буде дати разовий або постійний доступ.

  • Підтримка гнучких смартфонів

З'явилося API, що дозволяє додаткам вказувати під яким кутом зігнутий шарнір.

Детальніше про те, на що буде здатний Android 11 і як його випробувати вже зараз читайте тут.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Google Android Смартфони
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