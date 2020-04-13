Google знизила ціну Pixel 4 майже в два рази: в чому справа

Смартфони Google Pixel зазвичай викликають великий інтерес у користувачів. В першу чергу через те, що ці смартфони є втіленням Android. Тільки у них є ексклюзивні функції, тільки вони отримують оновлення протягом декількох років і тільки вони користуються всіма сервісами Google максимально повно. Втім, ціна смартфонів Pixel підходить далеко не всім і в Google пішли на зустріч користувачам.

Зараз Google знизила ціну на флагманський Google Pixel 4 майже в два рази. Розпродавати "стару модель" поки рано, позаяк Google Pixel 5 вийде не раніше осені цього року.

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Розпродаж Google Pixel 4

Google не приховує того, що кількість продажів пристроїв бренду скоротилося за підсумками останнього кварталу 2019 року. Про це компанія відзвітувала в лютому цього року. Падіння продажів відбулося попри те, що останній квартал року має традиційно високі продажі, які викликані святами. Люди купують смартфони, колонки та аксесуари в подарунок собі й близьким.

Почасти через зниження продажів і напруженості на ринку, Google вирішила знизити ціни на свої флагманські пристрої Google Pixel 4 і Google Pixel 4 XL. Розмір знижки становить 300 доларів. При ціні Google Pixel 4 в 799 доларів, смартфони роздають майже за півціни. Знижка становить не 10, 15 або 20 відсотків, а майже 40 відсотків. Це багато і не схоже на простий розпродаж.

Втім, це не зовсім зниження ціни. Точніше, зниження, але тимчасове. Знижка діятиме до 9 травня 2020 року. При цьому, поширюється вона лише на смартфони Google Pixel 4 і Google Pixel 4 XL без прив'язки до оператора.



Google Pixel 4 продають майже за пів ціни

Ціни

Щодо точних цифр, то вони складуть 499 доларів для Google Pixel 4 з пам'яттю 64 ГБ і 599 доларів за версію на 128 ГБ. У той же час Google Pixel 4 XL віддають за 599 доларів з пам'яттю 128 ГБ, а якщо хочеться мати 256 ГБ, то заплатити доведеться вже 699 доларів. Зараз це максимальна вартість смартфонів цієї лінійки. У звичайний час кожна версія коштує на 300 доларів дорожче.

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