Google зробить камеру дешевих Android такою ж крутою, як у Google Pixel

В кінці березня Google випустила спеціальну версію програми "Google Камера" для смартфонів на базі Android Go. Водночас розробники суттєво урізали функціонал додатка. Однак, судячи з усього, Google планує й далі розвивати "Google Камеру" для Android Go, розширюючи її функціональні можливості все далі й далі.

Однією з функцій, яка з'явиться в "Google Камері", стане підтримка режиму HDR+. Крім того, він вже вшитий в додаток, але наразі не активний, ймовірно, тому що проходить налагодження.

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Особливості режиму HDR+

Річ у тім, що режим HDR+ дуже ресурсоємний. В оригінальній "Google Камері", яка встановлюється на смартфони Google Pixel, він працює за принципом суміщення фотографій: камера робить 8 послідовних кадрів, а потім склеює їх для отримання максимально деталізованого та насиченого кольорами знімка. Тепер те ж саме, швидше за все, з'явиться і в Android Go.

Вочевидь Google твердо налаштована на оснащення спрощеної "Google Камери" підтримкою режиму HDR+, і день, коли це станеться, стане новим етапом у сфері мобільної фотографії. Адже до цього моменту вважалося, що робити якісні фото здатні лише флагманські смартфони, які знову почали називати камерофонами, щоб підкреслити їх особливий статус. Однак Google довела всім, що запорука гарної фотографії – це не стільки круте залізо, скільки хороше ПЗ й грамотна оптимізація, які цілком доступні навіть на недорогих пристроях.

Що це дасть

Якщо смартфони на базі Android Go отримають нові можливості для фотозйомки, які дозволять їм конкурувати з дорожчими апаратами, багато користувачів можуть змінити своє ставлення до камерофонів.

Зрозуміло, що змагатися з топовими рішеннями на кшталт Huawei P40 Pro або Xiaomi Mi Note 10 Pro дешеві смартфони не зможуть, проте скласти конкуренцію пристроям з середнього сегменту їм цілком під силу.

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