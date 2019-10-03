Google звинуватили в незаконній зйомці бездомних

Компанію Google неодноразово звинувачували в порушенні конфіденційності користувачів своєї продукції. Цього разу пошуковик звинуватили в незаконній зйомці людей, для покращення алгоритмів розпізнавання обличчя в нових смартфонах Google Pixel 4.

Що сталося? Відразу кілька джерел заявили, що Google спеціально відправляла цілі команди з метою збору матеріалу, при цьому підрядники не попереджали перехожих про те, що ведуть зйомку, повідомляє ресурс Daily News.

Читайте також: Як працює управління жестами на смартфоні Google Pixel 4: відео

Основною їх метою, за наявною інформацією, стали студенти і бездомні, яким пропонували "протестувати новий додаток" за подарунковий сертифікат на 5 доларів. Крім того, обидві зазначені категорії, як правило, погоджувалися з заявою про конфіденційність, не читаючи її, і тим самим давали згоду на зйомку, а також обробку і зберігання знімків.



Google незаконно знімала студентів та бездомних

У зв'язку з тим, що бездомні рідко спілкуються зі ЗМІ, Google вибрала в якості цільової групи для збору інформації саме цих людей. Зрозуміло, ніхто їх не попереджав про зйомку, а сканування представили як "селфі-гру". Темношкірим бездомним просто пропонували кілька хвилин покрутити в руках смартфон, іноді пропонуючи за це 5 доларів,

– повідомило видання Daily News.

Волонтери, зайняті в зборі цифрового матеріалу, повідомили журналістам, що представники Google забороняли говорити людям про те, що під час "тестування" ведеться зйомка. На будь-які пов'язані з цим питання, за їхніми словами, потрібно було відповідати негативно, кажучи, що компанія лише тестує новий додаток.



Ймовірне зображення Google Pixel 4

Однією з цілей Google джерело називає отримання якомога більшої кількості фотографій людей з темним кольором шкіри для поліпшення роботи сканера розпізнавання особи. Фотографії ґаджета, з якого проводилась зйомка, потрапили в мережу – імовірно це саме Pixel 4. Він укладений в жорсткий кейс з гвинтами і захищений від несанкціонованого доступу.

Читайте також: Google Pixel Watch: інженери компанії розповіли про майбутнє смарт-годинника

Реакція корпорації. У Google заявили, що дійсно збирали інформацію для навчання біометричного сенсора, але не давали підрядникам подібних вказівок.

Не виключено, що дії підрядника приписуються компанії, яка уклала договір з цією організацією відповідно до закону,

– відзначили представники корпорації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно