24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

GoogleTranslate отримав функцію транскрипції усного мовлення в текст

- Читать новость на русском
Перекладач від Google отримав нову корисну функцію / xxl.ua

Додаток GoogleTranslate для Android відтепер має змогу перетворювати аудіо в текст. Відтак додаток від Google зможе перекладати на ходу з однієї мови на іншу великий об'єм тексту та зафіксовувати його.

Починаючи з 18 березня, користувачі можуть скористатися програмою Android Google Translate для транскрипції мови, повідомляється у блозі розробників Google.

Цікаво Google Play Protect "завалив" тест із захисту Android-пристроїв

Які мови доступні для перекладу

Оскільки функція транскрипції для Google Translate реалізована нещодавно, наразі для перекладу доступні лише кілька мов:

  • Англійська;
  • Французька;
  • Німецька;
  • Хінді;
  • Португальська;
  • Російська;
  • Іспанська;
  • Тайська.

Як працює функція транскрипції

Для того, щоб скористатися новою можливістю потрбіно натиснути на окрему кнопку, яка з'явилася в додатку.


Також можна обрати бажані налаштування тексту транскрипції такі як розмір тексту

Розробники зазначають, що зараз функція транскрибування найкраще працюватиме в спокійному оточенні. В інших ситуаціях додаток все одно зробить все можливе, щоб вловити суть сказаного.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Росіяни сподіваються, що через коронавірус проти них скасують санкції: реакція України
сьогодні
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Google Смартфони Додатки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
18 березня 16:39 Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
Ірина Полицька
17 березня 21:14 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома
Ірина Полицька
17 березня 16:31 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Віктор Терешков
17 березня 08:05 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Анастасія Можаровська
16 березня 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук