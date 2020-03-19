GoogleTranslate отримав функцію транскрипції усного мовлення в текст

Додаток GoogleTranslate для Android відтепер має змогу перетворювати аудіо в текст. Відтак додаток від Google зможе перекладати на ходу з однієї мови на іншу великий об'єм тексту та зафіксовувати його.

Починаючи з 18 березня, користувачі можуть скористатися програмою Android Google Translate для транскрипції мови, повідомляється у блозі розробників Google.

Цікаво Google Play Protect "завалив" тест із захисту Android-пристроїв

Які мови доступні для перекладу

Оскільки функція транскрипції для Google Translate реалізована нещодавно, наразі для перекладу доступні лише кілька мов:

Англійська;

Французька;

Німецька;

Хінді;

Португальська;

Російська;

Іспанська;

Тайська.

Як працює функція транскрипції

Для того, щоб скористатися новою можливістю потрбіно натиснути на окрему кнопку, яка з'явилася в додатку.



Також можна обрати бажані налаштування тексту транскрипції такі як розмір тексту

Розробники зазначають, що зараз функція транскрибування найкраще працюватиме в спокійному оточенні. В інших ситуаціях додаток все одно зробить все можливе, щоб вловити суть сказаного.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно