GoogleTranslate отримав функцію транскрипції усного мовлення в текст
Додаток GoogleTranslate для Android відтепер має змогу перетворювати аудіо в текст. Відтак додаток від Google зможе перекладати на ходу з однієї мови на іншу великий об'єм тексту та зафіксовувати його.
Починаючи з 18 березня, користувачі можуть скористатися програмою Android Google Translate для транскрипції мови, повідомляється у блозі розробників Google.
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Які мови доступні для перекладу
Оскільки функція транскрипції для Google Translate реалізована нещодавно, наразі для перекладу доступні лише кілька мов:
- Англійська;
- Французька;
- Німецька;
- Хінді;
- Португальська;
- Російська;
- Іспанська;
- Тайська.
Як працює функція транскрипції
Для того, щоб скористатися новою можливістю потрбіно натиснути на окрему кнопку, яка з'явилася в додатку.
Також можна обрати бажані налаштування тексту транскрипції такі як розмір тексту
Розробники зазначають, що зараз функція транскрибування найкраще працюватиме в спокійному оточенні. В інших ситуаціях додаток все одно зробить все можливе, щоб вловити суть сказаного.
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