Гра Metro: Exodus вийде в Windows Store – дата релізу

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Гра Metro: Exodus вийде в Windows Store
Гра Metro: Exodus вийде в Windows Store / Фото з вільних джерел

В той час поки віддані користувачі Steam чекають релізу гри Metro: Exodus в улюбленому сервісі, корпорації Microsoft вдалося домовитися із видавництвом Deep Silver про появу шутера у фірмовому цифровому магазині.

Нагадаємо, спочатку PC-версія шутера повинна була вийти в Steam, але за два тижні до озвученої дати (15 лютого) стала тимчасовим ексклюзивом Epic Game Store.

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У сервісі компанії Valve гра повинна вийти лише в 2020 році.

Трейлер Metro: Exodus – дивіться відео

Дата виходу гри в Windows Store. Тим часом, у Windows Store вже доступна сторінка, присвячена Metro: Exodus. Відповідно до опису, в цифровому магазині редмондців шутер можна буде придбати вже 9 червня, повідомляє Overclockers.

Microsoft на E3 2019. Варто зазначити, що на цей день запланована прес-конференція Microsoft на E3 2019. Ймовірно, про реліз Metro: Exodus на новому майданчику софтверний гігант оголосить під час майбутньої виставки.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Microsoft 4A Games
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