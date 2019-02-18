Гра Apex Legends неочікувано принесла успіх проекту іншої компанії: деталі

Неочікуваний успіх гри Apex Legends від компанії Respawn Entertainment викликав велику цікавість до попередньої гри студії – Titanfall 2. Проте "королівська битва" допомогла не лише своїм розробникам: через неуважність геймерів популярність набрала гра для віртуальної реальності Apex Construct.

Маловідома шведська студія Fast Travel Games повідомила, що за останні тижні продажу їх VR-гри Apex Construct виявилися вищими, ніж за весь 2018 рік, передає 4PDA.

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У чому проблема? Причиною тому стала схожість назв і навіть логотипів з творінням Respawn Entertainment. За словами представника Fast Travel Games, перегляди їх інді-проекту в Steam і зовсім виросли на колосальні 4000%.

Трейлер гри Apex Construct – дивіться відео

Цікаво, що Apex Legends і Apex Construct плутають переважно геймери з Китаю. Їх навіть не зупиняє той факт, що онлайн-шутер від творців Titanfall просто недоступний в Steam і поширюється абсолютно безкоштовно. Більш того, багато хто з них придбав VR-гру за 30 доларів, не спромігшись подивитися скріншоти або прочитати опис.

За останні 7 днів ми продали більше копій Apex Construct в Китаї, ніж за весь 2018 рік,

– заявив ком'юніті-менеджер Fast Travel Games.

Як вирішать цю проблему? Представник компанії впевнений, що більшість покупок буде повернуто, коли гравці зрозуміють свою помилку. За його словами, розробники нічого не мають проти і все розуміють.

Трейлер гри Apex Legends – дивіться відео

Однак в Apex Construct незадоволені появою негативних відгуків щодо свого творіння від неуважних геймерів. Команда Steam Community вже пообіцяла розібратися в цій ситуації.

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