Гра Apex Legends встановила ще один неймовірний рекорд

Минуло кілька днів від моменту релізу "королівської битви" від EA та Respawn Entertainment – Apex Legends. Гру зустріли дуже тепло і навіть виконавчий директор студії-розробника Вінс Зампелла оголосив, що за перші три доби їх гра привабила понад 10 мільйонів гравців.

Як повідомляє ресурс Engadget, окрім цього пікове число користувачів, які одночасно зіграли в Apex Legends перевищило позначку в мільйон.

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Перспективи гри. Такі темпи дають всі підстави припускати, що Apex Legends вдасться з часом значно скоротити дистанцію з лідером "королівських битв", – теж безкоштовною Fortnite від Epic Games.

Ще в листопаді кількість одночасних гравців в ній становила 8,3 мільйона. А віртуальний виступ діджея Marshmello прямо з гри дивилося більше 10 мільйонів чоловік.

Трейлер гри Apex Legends – дивіться відео

Не остання гра у всесвіті ​Titanfall. Багато гравців висловили жаль з приводу того, що останньою грою від Respawn не стала Titanfall 3, яка, як з'ясувалося, навіть не знаходиться в розробці. Проте студія відповіла, що Apex Legends – не обов'язково остання гра в світі Titanfall.



Apex Legends продовжує завойовувати любов фанатів

Крім того, як можна помітити, вона виявилася набагато успішнішою, ніж сюжетна гра з традиційним мультиплеєром, за рахунок популярного жанру і безкоштовного розповсюдження.

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Головні конкуренти гри. Залишається ще з'ясувати, чи зможе вона зайняти гідне місце серед успішних "королівських битв": PUBG, Call of Duty: Black Ops 4 і, звичайно ж, Fortnite.

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