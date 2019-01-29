Гра Atomic Heart може ніколи не дійти до користувачів: деталі

Гра Atomic Heart стала об’єктом обговорення великої кількості профільних видань, зокрема через проблеми, які виникли з проектом. Співробітники Mundfish і взагалі повідомили, що роботу над нового грою розпочали з нуля, через недостатню кількість людських ресурсів.

Приводом для розслідування всіх щодо гри послужив опублікований нещодавно геймплей, який багатьом видався підробкою. Після ролика по мережі почали розповзатися тривожні чутки про плачевний стан екшену і команди, яка стоїть за його створенням, повідомляє 4PDA.

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Автор замітки повідомляє, що на його заклик відгукнулося дев'ять чоловік – це колишні і діючі співробітники Mundfish, які погодилися поділитися інформацією і виділили основні проблеми гри Atomic Heart.

Проблеми із керівництвом. Опитані розповіли, що на чолі студії стоять некомпетентні в геймдеві керівники. Досвідчений маркетолог, впевнений в необов'язковості хорошого геймплея і сильного сюжету, колишня модель, нічого не розуміє в розробці, але часто в неї втручається, і продюсер, що не суперечить своїм колегам. Ключовою фігурою джерела назвали Артема Галеєва – він відповідає за "дизайн, сеттінг і все, що людям подобається в цій грі".

Трейлер геймплея Atomic Heart – дивіться відео

Інсайдери стверджують, що в керівництві і криється біда: силами маркетолога і дизайнера Atomic Heart виходить ефектною і привабливою, але вона навряд чи здатна зацікавити користувачів.

Відсутність чіткого плану. Розробка і додавання нових елементів йде стихійно. У студії немає чіткого плану, ідеї часто виникають після знайомства з іншими іграми: в різні періоди управлінці просили програмістів зробити "як у DOOM", або як в Dark Souls і Prey. Крім того, велику частину сил кинули на візуальну складову, тому сам екшен дуже лінійний.

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Перезапуск гри. Співробітники Mundfish також повідомили, що в якийсь момент створення гри провели перезапуск, почавши практично з нуля. Але навіть влітку 2018 року, коли "радянський BioShock" був більш завершеним, ніж зараз, його все одно можна було пройти всього за 15 хвилин.

Нестача співробітників. Одна з причин перезавантаження – нестача співробітників. Студія постійно знаходиться в режимі плинності кадрів, а досвідчених програмістів і дизайнерів замінюють людьми без потрібних навичок. Показники про поточний склад компанії різняться: хтось говорить про декілька десятків чоловік, хтось про 8-12 службовців.

Трейлер гри Atomic Heart – дивіться відео

У статті немає конкретних доказів і однозначних фактів, і ставитися до неї варто відповідно: як до чуток, нехай і досить тривожних для майбутнього Atomic Heart.

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