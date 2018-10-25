Гра Battlefield V не отримає режим "Королівської битви" під час релізу

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Battlefield V: план розвитку гри
Battlefield V: план розвитку гри

До релізу гри Battlefield V залишається менше місяця. Тому компанія Electronic Arts на своєму офіційному сайті поділилася планами з розвитку шутера.

Про це повідомляється на офіційному сайті Electronic Arts.

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В рамках сервісної моделі "Хід війни" розробники обіцяють додавати в шутер нові види зброї і техніки, пристрої, зміцнення, карти, режими, а також виробляти технічні правки і всіляко покращувати геймплей.

Таким чином, до наступної весни Battlefield V чекають наступні три етапи тематичних оновлень:

  1. "Увертюра" (грудень – січень): заключний розділ сюжетної кампанії, що розповідає про німецьких танкістів ("Останній Тигр"), мультиплеєрная карта "Панцершторм", режим "Стрільбище" для проведення тренувань з різною екіпіровкою і зброєю, а також можливість кастомізувати техніку;
  2. "Удар блискавки" (січень – березень): кооператив, оновлені режими "Штурм" та "загонові захоплення" для класичного мультиплеєра;
  3. "Випробування вогнем" (з березня): додавання грецької локації і запуск королівської битви "Вогняний шторм", де 16 загонів битимуться на найбільшій в історії серії карті.

Battlefield V
План розвитку Battlefield V

Відзначимо Battlefield V надійде в продаж 20 листопада на PS4, Xbox One і РС. На старті гравців чекає три повноцінних розділи одиночної кампанії і вісім мультиплеєрних карт.

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Теги: Техно Ігри Battlefield
Джерело: Техно
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