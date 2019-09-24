Гра Borderlands 3 встановила кілька неймовірних рекордів
На початку місяця, 13 вересня, студія 2K Games випустила свій мультиплеєрний шутер Borderlands 3. Попри деякі технічні проблеми, гра дуже добре продається та вже стала найуспішнішим проєктом студії.
Розробники Borderlands 3 заявляють, що за п'ять днів після старту продажів гра продалася в кількості 5 мільйонів копій, повідомляє DSOGaming.
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Такими цифрами проєкт встановив відразу кілька рекордів видавця 2K Games, серед яких "найуспішніший реліз в історії 2K Games", "найвищі попередні замовлення в історії 2K Games" і "найуспішніший реліз на РС в історії 2K Games". Також гра поставила рекорд за попереднім замовленням в магазині Epic Games Store.
Трейлер гри Borderlands 3 – дивіться відео
Окрім того, виробник заявив, що продажі ігор франшизи Borderlands перевалили за позначку в 1 мільярд доларів. Це другий подібний показник 2K Games після серії NBA 2K.
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