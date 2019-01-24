Гра Civilization VI: Gathering Storm – з'явився неймовірний трейлер нового доповнення

Студія Firaxis Games за підтримки видавництва 2K Games випустила трейлер, який присвячений майбутньому доповненню Civilization VI: Gathering Storm. Із оновленням у грі з’явиться Османська імперія, якою керуватиме Сулейман Пишний – "великий реформатор та завойовник".

Про це повідомляє 3DNews.

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У Османської імперії є великий інструментарій для успішних завоювань. Державі доступні два типи унікальних юнітів – берберські пірати і яничари. Перші використовуються на ранніх етапах, другі відрізняються низькою ціною і потужністю, але дають штраф для населення в незавойованих поселеннях.

Унікальним умінням "Османської імперії" є "Велика турецька бомбарда" – воно посилює облогові загони і знижує їх вартість.



Скріншот з гри Civilization VI: Gathering Storm

Навик Сулеймана Пишного називається "Великий візир". Він дозволяє найняти ексклюзивного губернатора Ібрагіма-пашу. Той відрізняється власним древом розвитку і може працювати навіть на території іншої держави.

Унікальною будівлею Османської імперії виступає великий базар. Він замінює стандартний банк, надаючи важливі ресурси і додатковий достаток народу.



Скріншот з гри Civilization VI: Gathering Storm

Нарешті, останньою особливістю держави є збереження колишньої кількості людей в завойованих містах з бонусами до лояльності.

Трейлер Civilization VI: Gathering Storm – дивіться відео

Відзначимо, вихід Civilization VI: Gathering Storm запланований на 14 лютого.

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