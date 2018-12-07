Гра CS: GO отримала приємні зміни: деталі

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Гра CS: GO отримала приємні зміни
Гра CS: GO отримала приємні зміни / Фото з вільних джерел

Компанія Valve вирішила змінити гру Counter-Strike: Global Offensive. Шутер отримав не лише нову модель розповсюдження, але й режим "Королівської битви" і тепер зможе створити гідну конкуренцію PUBG та Fortnite.

Про це повідомляє 4PDA.

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Danger Zone – це інтерпретація популярної "Королівської битви". Правила гранично прості: одна карта, 16-18 гравців (або поодинці, або в команді по 2-3 бійця), купа зброї і неймовірно стрімка розв'язка – за словами Valve, на матч буде йти приблизно 10 хвилин.

Режим доступний з останнім оновленням, проте це не єдина зміна. Відтепер гра стала безкоштовною: шутер перейшов на free-to-play модель. Ті, хто вже давно купив бойовик, отримають особливі нагороди.

Трейлер гри CS: GO – дивіться відео

 

Це спеціальний Loyalty Badge, що демонструє вашу давню любов до CS: GO, і статус Prime. Детальніше про режим Danger Zone можна почитати на офіційному сайті, але сама Valve закликає не зволікати і швидше кинутися в бій.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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