Гра Cyberpunk 2077 може повторити успіх шутера Red Dead Redemption 2

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Гра Cyberpunk 2077 може повторити успіх шутера Red Dead Redemption 2
Гра Cyberpunk 2077 може повторити успіх шутера Red Dead Redemption 2 / Фото з вільних джерел

Нещодавно брокери із компанії Vestor DM проаналізували акції студії CD Projekt RED та знизили їх оціночну вартість на 33%. Проте зараз вони зробили нову оцінку та змінили показники.

Про це повідомляє Stockwatch.

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Такому рішенню Vestor DM сприяли успішні продажі гри Red Dead Redemption 2 у всьому світі. Брокери взяли до уваги, що творці ігор у всесвіті "Відьмака" збираються випустити Cyberpunk 2077 на одному рівні якості з творінням Rockstar Games.

Нещодавно пройшла телеконференція, в якій брали участь керівники CD Projekt RED. У звіті, який потрапив в руки Vestor DM, були позначені пріоритети в роботі над Cyberpunk 2077. На першому місці стояла якість випущеної гри і максимальне доопрацювання всіх деталей.

Cyberpunk 2077
Скріншот з гри Cyberpunk 2077

Такі заяви посприяли підняттю ціни на одну акцію компанії до 202 злотих. Їх статус був змінений на "рекомендується до покупки" з позначки "нейтрально", так як в майбутньому прогнозується зростання на 54%.

Випуск Red Dead Redemption 2 показав, який потенціал мають якісні ААА-проекти. Гра принесла дохід у 725 мільйонів доларів всього за три дні. Cyberpunk 2077 має всі шанси досягти такого успіху, тому зниження акцій CD Projekt RED на 33% після минулої переоцінки не виправдано,
– прокоментували своє рішення в Vestor DM.

Окрім того, фінансисти заявили, що в перші дні продажів новий проект польської студії розійдеться тиражем приблизно 19 мільйонів копій, а дохід в 500 мільйонів доларів – цілком досяжна мета для Cyberpunk 2077. За їх словами, проект має перевагу перед Red Dead Redemption 2 через вихід на ПК, PS4 і Xbox One.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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