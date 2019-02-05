Гра Cyberpunk 2077 залишилась без креативного директора: деталі

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Постер гри Cyberpunk 2077
Постер гри Cyberpunk 2077 / Фото з вільних джерел

Рольова гра Cyberpunk 2077 – один із найбільших проектів за всю історію польської студії CD Projekt RED. Проте нещодавно керівник відділу із зв'язків з інвесторами Кароліна Гнац повідомила, що креативний директор Себестьян Стемпень з проекту пішов до Blizzard Entertainment.

Ceбастьян Cтeмпeнь тривалий час працював в CD Projekt, а з 2016 року був відповідальним за сюжет і сеттінг Cyberpunk 2077, повідомляє Overclockers.

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Чому Стемпель залишив компанію? У січні 2019 року фахівець залишив компанію заради роботи над новою частиною Diablo в Blizzard. Проте керівництво студії гарантує, що його звільнення не вплине на темпи розробки Cyberpunk 2077.

Команда продовжує роботу над амбіційним проектом. За останні півроку студія виділила нові ресурси на створення своєї екшен-RPG. Якщо в серпні команда Cyberpunk 2077 оцінювалася в 300-350 чоловік, які працюють в офісах у Варшаві і Кракові, то тепер до них приєдналися співробітники філії у Вроцлаві.

Таким чином, загальна кількість фахівців перейшла за позначку в 400 осіб. Для порівняння в розпал роботи над грою "Відьмак 3", число зайнятих над проектом працівників не перевищувало 250 осіб.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Коли вийде гра Cyberpunk 2077? На даний момент CD Projekt RED не поспішає ділитися подробицями про Cyberpunk 2077. Відомо, що гра готується в версіях для ПК, Xbox One і PlayStation 4. Дата виходу залишається невідомою. Однак більшість експертів очікують, що Cyberpunk 2077 надійде в продаж в 2020 році.

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Теги: Техно Blizzard Entertainment Ігри
Джерело: Техно
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