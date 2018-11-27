Гра Darksiders III офіційно доступна на PC, PlayStation 4 та Xbox One

У вівторок, 27 листопада, світ побачила постапокаліптична гра Darksiders III. У продаж надійшло три видання: стандартне, делюкс і Blades & Whip Edition. А сама гра вийшла на PC, PlayStation 4 та Xbox One.

Гра Darksiders III розроблена компанією Gunfire Games, а видаватиме action RPG австрійська компанія THQ Nordic. Гра є продовженням Darksiders II і третьою частиною серії ігор Darksiders.

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Головною героїнею гри є Лють – сестра Смерті, Розбрату і Війни. Лють – маг, що використовує для перемоги над ворогами різні заклинання і свій батіг. За сюжетом Лють повинна виконати доручення Обвугленої Ради – знищити Сім Смертних Гріхів і відновити баланс в світі.

Події гри відбуваються в постапокаліптичному світі. Локації, відвідувані Люттю, будуть оточені дикою природою. Хронологічно гра буде проходити паралельно з Darksiders II.



Скріншот з гри Darksiders III

THQ Nordic розповіла про те, що на проходження Darksiders III піде приблизно 15 годин. Хоча, можливо, для повного завершення гри може знадобитися більше часу.

У плані тривалості третя частина ближче до першої, проходження якої займало 10-20 годин. Другий випуск циклу лаяли за зайву затягнутість. Автори, мабуть, прислухалися до критики фанатів і зробили нову гру не такою "нудною", як сиквел.

Трейлер гри Darksiders III – дивіться відео

Щодо системних вимог Darksiders III, то як для сучасного екшену вони більш ніж демократичні.

Мінімальні системні вимоги Darksiders III Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64 біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64 біт) Процесор AMD FX-8320 (3,5 ГГц) / Intel i5-4690K (3,5 ГГц)

AMD FX-8320 (3,5 ГГц) / Intel i5-4690K (3,5 ГГц) Відеокарта GeForce GTX 660 / Radeon R7 370 (2 ГБ)

GeForce GTX 660 / Radeon R7 370 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску25 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Darksiders III Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64 біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64 біт) Процесор Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц)

Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц) Відеокарта AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ)

AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) Оперативна пам'ять 16 ГБ

16 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску25 ГБ

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