Гра Darksiders III офіційно доступна на PC, PlayStation 4 та Xbox One

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Darksiders III: сюжет, трейлер, системні вимоги
Darksiders III: сюжет, трейлер, системні вимоги / Фото з вільних джерел

У вівторок, 27 листопада, світ побачила постапокаліптична гра Darksiders III. У продаж надійшло три видання: стандартне, делюкс і Blades & Whip Edition. А сама гра вийшла на PC, PlayStation 4 та Xbox One.

Гра Darksiders III розроблена компанією Gunfire Games, а видаватиме action RPG австрійська компанія THQ Nordic. Гра є продовженням Darksiders II і третьою частиною серії ігор Darksiders.

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Головною героїнею гри є Лють – сестра Смерті, Розбрату і Війни. Лють – маг, що використовує для перемоги над ворогами різні заклинання і свій батіг. За сюжетом Лють повинна виконати доручення Обвугленої Ради – знищити Сім Смертних Гріхів і відновити баланс в світі.

Події гри відбуваються в постапокаліптичному світі. Локації, відвідувані Люттю, будуть оточені дикою природою. Хронологічно гра буде проходити паралельно з Darksiders II.

Darksiders III
Скріншот з гри Darksiders III

THQ Nordic розповіла про те, що на проходження Darksiders III піде приблизно 15 годин. Хоча, можливо, для повного завершення гри може знадобитися більше часу.

У плані тривалості третя частина ближче до першої, проходження якої займало 10-20 годин. Другий випуск циклу лаяли за зайву затягнутість. Автори, мабуть, прислухалися до критики фанатів і зробили нову гру не такою "нудною", як сиквел.

Трейлер гри Darksiders III – дивіться відео

 

Щодо системних вимог Darksiders III, то як для сучасного екшену вони більш ніж демократичні.

Мінімальні системні вимоги Darksiders III

  • Операційна системаWindows 7 / 8 / 10 (64 біт)
  • Процесор AMD FX-8320 (3,5 ГГц) / Intel i5-4690K (3,5 ГГц)
  • Відеокарта GeForce GTX 660 / Radeon R7 370 (2 ГБ)
  • Оперативна пам'ять8 ГБ
  • Версія DirectX11
  • Вільне місце на жорсткому диску25 ГБ

 

Рекомендовані системні вимоги Darksiders III

  • Операційна системаWindows 7 / 8 / 10 (64 біт)
  • Процесор Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц)
  • Відеокарта AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) 
  • Оперативна пам'ять16 ГБ
  • Версія DirectX11
  • Вільне місце на жорсткому диску25 ГБ

 

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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