Гра Dead by Daylight вийде на Android та iOS

Серед геймерів створилася певна традиція: скаржитися на те, що мобільні платформи залишаються осторонь хороших ігор. Однак автори кривавої Dead by Daylight вирішили випустити проект про маніяків та їх жертв на Android та iOS.

Як повідомляє Android Police, команда Behaviour Interactive оголосила про вихід Dead by Daylight на смартфонах.

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Хоррор адаптували спеціально для телефонів, але характерні риси геймплея збереглися. Детальніше розповісти про гру обіцяють вже 26 червня. А ось про дату виходу поки ні слова. Відомо лише, що прем'єру призначено на поточний рік.

Анонс мобільної версії гри Dead by Daylight – дивіться відео (18+)

Зате є і приємна інформація: новинка буде поширюватися безкоштовно. Однак чи з'являться в ній нав'язливі мікротранзакції – теж поки неясно.

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