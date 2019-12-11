Гра Death Stranding опинилася в центрі незвичного скандалу

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Death Stranding / Фото з вільних джерел

Адміністрацію сайту відомого закордонного видання IGN спіймали на дуже дивному вчинку. Журналісти відкрили користувацьке голосування за гру року, однак пізніше його взагалі видалили із сайту, через лідера гонки.

Що сталося

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Зауважимо, лідером голосування стала гра Death Stranding від японського розробника Хідео Кодзіми. Однак раніше один із авторів IGN поставив тайтлу оцінку 6,8 із 10 можливих балів.

Перед тим як голосування зникло з сайту, модератор IGN висловив в коментарі власне невдоволення тим, що геймери голосують за Death Stranding. Він порахував, що аудиторія робить це з іронією, а на Death Stranding всім було б начхати, не будь це гра від Хідео Кодзіми.

Трейлер гри Death Stranding – дивіться відео

Потім голосування зникло з сайту. Але його можна знайти в кеші Google.

Причини такого рішення

Власне рішення адміністрація IGN не прокоментувала, так що складно судити, через що насправді видалили опитування. Можливо, мала місце накрутка голосів.

А може бути, головний редактор видання і правда вважає, що на IGN не може бути плюралізму думок, і читачі повинні приймати судження авторів рецензій за власні.

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Теги: Техно Ігри
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