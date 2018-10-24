Гра Devil May Cry 5 Limited Edition обійдеться в тисячі доларів: шокуючі ціни

Японська корпорація Capcom представила найдорожчі видання гри Devil May Cry 5 за всю історію ігрової індустрії. Швидше за все, вони розраховані на дуже багатих або фанатично відданих прихильників франшизи Devil May Cry.

Про це повідомляється на офіційному сайті Capcom.

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Фокус в тому, що в комплект з грою включений верхній одяг одного з героїв DMC 5. Найбільш "доступним" варіантом виступає подарунковий набір з накидкою персонажа на ім'я V за 5 300 доларів (близько 149 200 гривень).



Верхній одяг V за 5 300 доларів

Далі йде стильний темно-синій плащ Неро з відірваним рукавом за 6 600 доларів (близько 185 800 гривень).



Куртка Неро обійдеться в 6 600 доларів

Вбрання головного героя Данте у вигляді темно-бордового шкіряного плаща з наплечной кобурою буде коштувати "жалюгідних" 8 000 доларів (близько 225 200 гривень).



Вбрання героя Данте стане найдорожчим і коштуватиме 8 000 доларів

Нарешті, дбайливі геймери зможуть похизуватися у фірмовій сорочці з логотипом Devil May Cry, купивши видання DMC5 106 доларів (близько 3 000 гривень).

Відзначимо, вихід Devil May Cry 5 відбудеться 8 березня 2019 року в версіях для PC, PlayStation 4 і Xbox One.

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