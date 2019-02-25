Гра Fortnite отримає одну із ключових особливостей Apex Legends: деталі

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Гра Fortnite отримає одну із ключових особливостей Apex Legends
Гра Fortnite отримає одну із ключових особливостей Apex Legends / Фото з вільних джерел

Гра Apex Legends відрізняється від інших "королівських битв" деякими особливостями. Зокрема, в грі є можливість воскресити союзників, яких вбили. А тепер така сама можливість з'явиться ще в одній вже культовій грі – Fortnite.

Деталі про нову функцію. Як повідомляє PC Gamer, продюсер Fortnite Зак Естеп розповів деякі особливості нової можливості в "королівській битві" від Epic Games.

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Ми вже давно планували додати щось подібне і тестували різні опції всередині студії. Потрібно переконатися в тому, що таке нововведення добре впишеться в гру, і оцінити, як сильно воно на все вплине. Слідкуйте за оновленнями у восьмому сезоні,
– наголосив Зак Естеп.

Популярні стримери Fortnite, в тому числі Ninja, DrLupo і Cloakzy, підтримали цю ідею і теж хотіли б бачити в грі можливість воскресіння. Зараз убитий кимось в Fortnite учасник залишається мертвим до самого кінця матчу.

Трейлер гри Apex Legends – дивіться відео

Нові можливості у 8 сезоні. У тій же розмові провідний дизайнер шутера Ерік Вільямсон підтвердив, що у восьмому сезоні варто очікувати поліпшену систему комунікації, яка допоможе "встановлювати мітки на карті і спілкуватися з товаришами".

Можливо, якісь ідеї розробники запозичать все у тій же Apex Legends – доступні в ній опції настільки зручні, що перемагати в матчах там не так вже й складно навіть без використання мікрофонів.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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