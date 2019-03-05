Гра Forza Horizon 4 вийде на iOS, Android та Widows: деталі

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Гра Forza Horizon 4 вийде на iOS, Android та Widows
Гра Forza Horizon 4 вийде на iOS, Android та Widows / Скріншот з гри

Всього кілька місяців тому геймери активно обговорювали Forza Horizon 4, яка поставила нову планку для гоночних симуляторів. А вже зараз у ЗМІ з'явилася інформація, що популярна серія може вийти на мобільних пристроях.

Як повідомляє Windows Central, такі відомості з'явилися в мережі з чистої випадковості. В одному з постів студії Turn 10, відповідальної за Forza Motorsport і Forza Horizon, з'явилося посилання на локальну сторінку, недоступну для користувачів.

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В адресному рядку, однак, відобразилося достатньо інформації, щоб фанати серії прийшли в захват. Там було зазначено, що у співпраці з командою Electric Square створюється якийсь проект під назвою Forza Street, орієнтований на Android, iOS та Windows 10.

Forza Horizon 4
Forza Horizon 4 може з'явитися на мобільних пристроях

Відзначимо, Electric Square раніше вже співпрацювала з Microsoft при роботі над грою Miami Street.

І хоча до офіційного анонса рано стверджувати, що інформація про Forza Street правдива, журналісти вважають, що такий збіг не випадковий. Можливо, незабаром корпорація дійсно представить мобільну Forza, а поки геймерам залишається лише покірно чекати.

Трейлер гри Forza Horizon 4 – дивіться відео

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Теги: Техно Ігри Новини Техно Microsoft Android iOS
Джерело: 24 Канал
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