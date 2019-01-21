Гра Forza Horizon 4 встановила неймовірний рекорд популярності серед ігор серії

Гоночний симулятор із відкритим світом Forza Horizon 4 побачив світ лише трохи більше трьох місяців тому, проте вже встиг завоювати популярність серед геймерів. Із моменту свого запуску в жовтні гра залучила понад сім мільйонів користувачів.

Про це повідомляє PCGamesN.

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Розробники Playground Games і видавець Microsoft не розкривають детальну статистику по платформах і точні продажі. Однак, за перший місяць Forza Horizon 4 принесла більше грошей, ніж будь-яка інша частина в серії. А через тиждень після релізу в грі зареєструвалося понад 2 мільйони унікальних користувачів.

Крім того, проект представлений тільки в Windows Store. Якщо припустити, що Forza Horizon 4 вийшла б і в Steam, то напевно база користувачів була б значно більшою.

Трейлер гри Forza Horizon 4 – дивіться відео

Слід зазначити, що цифра в 7 мільйонів ​​унікальних гравців не означає, що гра була продана таку кількість разів. Вона доступна по преміальній підписці Xbox Game Pass на консолях Microsoft, і це теж є одним з факторів успіху.

Якщо чутки про аналогічний сервіс PC Game Pass для ПК на базі Windows 10 виявляться правдою, то гру очікуватиме новий виток популярності.

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