Гра God of War отримала ще одну престижну нагороду

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Гра God of War отримала ще одну престижну нагороду
Гра God of War отримала ще одну престижну нагороду / Скріншот з гри

Найкраща гра 2018 року – God of War – досі продовжує збирати престижні нагороди. Нещодавно бойовик отримав відзнаку Гільдії сценаристів США за найкращий сценарій до відеогри.

Нагороди God of War. Зовсім недавно творіння SIE Santa Monica Studios отримало головний приз на церемонії The Game Awards, а минулого тижня перемогло в дев'яти номінаціях елітної премії D.I.C.E. Awards, заснованої Академією інтерактивних мистецтв і наук, повідомляє 4PDA.

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Деталі премії. У номінації за найкращий ігровий сценарій "сусідами" God of War стали такі хіти минулого року, як Assassin's Creed Odyssey, Marvel's Spider-Man, Pillars of Eternity 2 та Batman: The Enemy Within Episode 5.

Однак журі премії Гільдії сценаристів США, яка традиційно проводиться незадовго до вручення "Оскара", все ж віддало перевагу дітищу Метта Софоса, Річарда Гангранд Гобера та Корі Барлога – саме ці люди відповідали за першокласний сценарій "Бога війни".

Трейлер гри God of War – дивіться відео

Відзначимо, бойовик God of War вийшов 20 квітня 2018 року ексклюзивно для PlayStation 4. Восьму частину культової серії слешерів вкрай тепло прийняли як критики, так і геймери.

Що відомо про премію? Премія Гільдії сценаристів США проводиться щорічно починаючи з 1949 року. Її засновники – дві "гілки" гільдії: Західна та Східна. Нагороди вручаються як великому кіно, так і телесеріалам, а з недавнього часу й відеоіграм.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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