Гра GTA VI стане ексклюзивом PlayStation 5

Компанія Sony лише нещодавно оголосила про випуск PlayStation наступного покоління, проте чутки про ігри, які вийдуть на консолі, вже почали ширитися мережею. Зокрема, деякі журналісти переконані, що довгоочікувана Grand Theft Auto VI вийде на PS5, більше того вона може стати ексклюзивом нової приставки.

Як повідомляє Сomicbook, Sony заплатила Take-Two Interactive значну суму, щоб Grand Theft Auto VI протягом місяця після релізу була ексклюзивом ще непредставленої PlayStation 5.

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Ймовірний сюжет. За даними інсайдера, події шостої номерної частини розгорнуться в Майамі і Нью-Йорку, а прем'єри гри можна чекати вже в 2020 році, хоча сама Sony поки не назвала точної дати старту продажів PS5.

Інші версії. Нові чутки суперечать торішнім здогадкам. У 2018 році з'явилася інформація, що GTA VI створюється під кодовою назвою Project Americas. Rockstar нібито має намір закинути геймерів в Вайс-Сіті, змальовані з сонячного Майамі, і нове місто десь в Південній Америці.

З огляду на неспішні темпи розробки, журналісти припустили, що раніше 2022 новинка не виявиться на полицях геймерів. Втім, потрібно розуміти, що обидві плітки ніяк не підтверджені, і ставитися до них варто з часткою скепсису.

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