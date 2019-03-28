Гра Gwent за мотивами "Відьмака" вийде на iOS та Android
Наразі вся увага фанатів The Witcher прикута до серіалу від Netflix, проте студія CD Projekt знайшла спосіб нагадати про культову гру. Компанія вирішила, що настав час Gwent – картковій грі за "Відьмаком", відвоювати своє.
Як повідомляє PlayGwent, спочатку компанія анонсувала доповнення "Червоне прокляття", а тепер в хід пустили і важку артилерію: "Гвинт" перебирається на смартфони.
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Дата виходу. Найбільше пощастило власникам iPhone: вони отримають доступ до мобільної версії Gwent вже в цьому році. Про володарів Android-пристроїв теж не забули, проте про терміни прем'єри на цій платформі повідомлять пізніше.
Що відомо про гру? Втім, про саму гру поки відомо не так багато: розробники запевняють, що адаптували технології під смартфони, зберігши при цьому звичну графіку і захоплюючий геймплей.
Деталі про перше доповнення. Поки що у користувачів Gwent і без мобільної версії повно справ. У четвер, 28 березня, виходить перше доповнення для гри – "Червоне прокляття". З нововведень обіцяють понад 100 карт, 31 нейтральну і по 14 кожної фракції, і незвичайний сюжетний поворот.
Тизер доповнення "Червоне прокляття" до гри Gwent – дивіться відео
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