Гра Gwent за мотивами "Відьмака" вийде на iOS та Android

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Гра Gwent за мотивами "Відьмака" вийде на iOS та Android
Гра Gwent за мотивами "Відьмака" вийде на iOS та Android / Фото з вільних джерел

Наразі вся увага фанатів The Witcher прикута до серіалу від Netflix, проте студія CD Projekt знайшла спосіб нагадати про культову гру. Компанія вирішила, що настав час Gwent – картковій грі за "Відьмаком", відвоювати своє.

Як повідомляє PlayGwent, спочатку компанія анонсувала доповнення "Червоне прокляття", а тепер в хід пустили і важку артилерію: "Гвинт" перебирається на смартфони.

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Дата виходу. Найбільше пощастило власникам iPhone: вони отримають доступ до мобільної версії Gwent вже в цьому році. Про володарів Android-пристроїв теж не забули, проте про терміни прем'єри на цій платформі повідомлять пізніше.

Що відомо про гру? Втім, про саму гру поки відомо не так багато: розробники запевняють, що адаптували технології під смартфони, зберігши при цьому звичну графіку і захоплюючий геймплей.

Деталі про перше доповнення. Поки що у користувачів Gwent і без мобільної версії повно справ. У четвер, 28 березня, виходить перше доповнення для гри – "Червоне прокляття". З нововведень обіцяють понад 100 карт, 31 нейтральну і по 14 кожної фракції, і незвичайний сюжетний поворот.

Тизер доповнення "Червоне прокляття" до гри Gwent – дивіться відео

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Теги: Техно Ігри
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