Гра-хорор DayZ про пострадянську країну зомбі Чорнорусію стала тимчасово безкоштовною

133 Читать новость на русском
У гру DayZ до17 грудня на Steam можна пограти безкоштовно
У гру DayZ до17 грудня на Steam можна пограти безкоштовно / Соцмережі

Ще наприкінці 2013 року Bohemia Interactive випустили на платформі Steam багатокористувацьку комп'ютерну гру у жанрі survival horror з відкритим світом DayZ. Минуло 5 років, як компанія доробила її та забавка вийшла за межі Steam Early Access.

Так, розробники гри випустили трейлер, в якому можна побачити у ній оновилися графіка, освітлення, а також сам геймплей.

Читайте також: Скільки заробляють розробники ігор в Україні

Відповідно до оприлюдненою інформації, як і раніше, гравцям (поодинці або з друзями) доведеться виживати у постапокаліптичному світі, збираючи зброю, припаси, а також будуючи укріплення.

Щоправда, на цьому приємності не закінчилися. Аби більше гравців звернули увагу на оновлену DayZ, Bohemia Interactive влаштували безкоштовні вихідні на Steam, які триватимуть до 17 грудня. Крім того, у цей період гру тут можна буде придбати зі знижкою у 15%, а потім ціна все ж виросте з 34-х до 45 доларів  (з 849 гривень до 722-х).

Більш детальна інформація про майбутнє DayZ, за словами розробників, має з’явитися вже з 17 по 21 грудня.

Додамо, що вищезазначений хорор ще є доступним на Xbox One, однак повноцінний реліз відбудеться у 2019 році. Тоді ж Bohemia Interactive обіцяє випустити версію для PlayStation 4.

Що нового з'явилося у DayZ: дивіться відео 

Яким є сюжет гри DayZ? Дія гри відбувається у вигаданій пострадянській державі Чорнорусія, жителі якої унаслідок катаклізму перетворились на агресивних зомбі. Керований гравцем персонаж повинен вижити у ворожому оточенні, уникаючи ворогів і здобуваючи у закинутих будівлях зброю, їжу та інші припаси. Одночасно з ним на тій же карті діють й інші гравці, кожен із яких має право вбивати персонажів інших гравців, уникати їх або об'єднуватися з ними в групи для спільного виживання.

До слова, нещодавно у світ вийшла Lite-версія популярного футбольного симулятора Pro Evolution Soccer або просто PES, яка є безкоштовною як для власників консолів, так і для тих, хто має PC.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Гроші Ігри Техно Інтернет
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
11 грудня 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики та фото
1123
OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики і ціна
11 грудня 17:02 OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики і ціна
1105
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
10 грудня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 4310
Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
10 грудня 17:07 Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
5474
Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
10 грудня 12:46 Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
2587
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 грудня 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
1549
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук