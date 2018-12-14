Гра-хорор DayZ про пострадянську країну зомбі Чорнорусію стала тимчасово безкоштовною

Ще наприкінці 2013 року Bohemia Interactive випустили на платформі Steam багатокористувацьку комп'ютерну гру у жанрі survival horror з відкритим світом DayZ. Минуло 5 років, як компанія доробила її та забавка вийшла за межі Steam Early Access.

Так, розробники гри випустили трейлер, в якому можна побачити у ній оновилися графіка, освітлення, а також сам геймплей.

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Відповідно до оприлюдненою інформації, як і раніше, гравцям (поодинці або з друзями) доведеться виживати у постапокаліптичному світі, збираючи зброю, припаси, а також будуючи укріплення.

Щоправда, на цьому приємності не закінчилися. Аби більше гравців звернули увагу на оновлену DayZ, Bohemia Interactive влаштували безкоштовні вихідні на Steam, які триватимуть до 17 грудня. Крім того, у цей період гру тут можна буде придбати зі знижкою у 15%, а потім ціна все ж виросте з 34-х до 45 доларів (з 849 гривень до 722-х).

Більш детальна інформація про майбутнє DayZ, за словами розробників, має з’явитися вже з 17 по 21 грудня.

Додамо, що вищезазначений хорор ще є доступним на Xbox One, однак повноцінний реліз відбудеться у 2019 році. Тоді ж Bohemia Interactive обіцяє випустити версію для PlayStation 4.

Що нового з'явилося у DayZ: дивіться відео

Яким є сюжет гри DayZ? Дія гри відбувається у вигаданій пострадянській державі Чорнорусія, жителі якої унаслідок катаклізму перетворились на агресивних зомбі. Керований гравцем персонаж повинен вижити у ворожому оточенні, уникаючи ворогів і здобуваючи у закинутих будівлях зброю, їжу та інші припаси. Одночасно з ним на тій же карті діють й інші гравці, кожен із яких має право вбивати персонажів інших гравців, уникати їх або об'єднуватися з ними в групи для спільного виживання.