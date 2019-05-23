Гра League of Legends може вийти на iOS та Android

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Гра League of Legends може вийти на iOS та Android
Гра League of Legends може вийти на iOS та Android / Фото з вільних джерел

Багатокористувацькі онлайн ігри Dota 2 та League of Legends впевнено тримаються в числі лідерів на PC вже майже десяток років. Однак студія Riot Games планує запустити популярні ігри й на мобільних пристроях.

Коли представлять гру? Як повідомляє Gamasutra, Riot Games спільно з китайським гігантом Tencent готує офіційну мобільну версію League of Legends. Гра знаходиться в розробці вже більше року, проте вийде не раніше 2020 року.

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League of Legends вже не відчуває себе так добре, як раніше, і Riot Games відчайдушно потребує нових способів монетизації проекту. Особливо якщо враховувати той факт, що це взагалі єдина її гра,
– зауважив аналітик Newzoo Гу Тяньї.

Попередні спроби випустити MOBA для смартфонів. Крім того, відомо, що колись давно Tencent вже пропонувала Riot Games зайнятися створенням MOBA для смартфонів, але остання відхилила цю пропозицію. Тоді китайська компанія самостійно розробила гру Honor of Kings, яка нещодавно перевищила планку в 140 мільйонів активних користувачів.

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Теги: Техно Ігри Android iOS
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