Гра Metro: Exodus отримала тисячі позитивних відгуків у Steam

Ще зовсім нещодавно геймери обвалили рейтинги всіх попередніх частин гри Metro у Steam. Проте зараз остання Metro: Exodus в тому ж цифровому магазині отримала купу позитивних відгуків, хоча і не продається в Steam.

Історія скандалу з Steam. Рішення 4A Games та Deep Silver зробити постапокаліптичний шутер тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store викликало хвилю обурення геймерів. Хоча гра й зникла із прилавків магазину, проте в Steam як і раніше є сторінка Metro: Exodus з описом і скріншотами, а користувачі можуть залишати відгуки.

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Відгуки геймерів. Як зазначає Eurogamer, можна було б припустити, що і Metro: Exodus піддасться напливу негативних відгуків, але це не так. На ділі гравці заповнили сторінку постапокаліптичного бойовика позитивними відгуками до такої міри, що гра отримала "дуже позитивний" рейтинг (з понад 2,5 тисяч оглядів на момент написання 85% були позитивними).

Трейлер Metro: Exodus – дивіться відео

Звичайно, варто відзначити, що залишають відгуки переважно віддані фанати, які заздалегідь оформили попередні замовлення (до відходу в Epic Games Store гру в Steam купили 200 тисяч людей). І все одно результат цікавий.

Не дивлячись на всі непорозуміння навколо і моє особисте переконання, що рішення видавця було несправедливим для тих клієнтів Steam, які планували купити гру після запуску, команда 4A Games зробила шедевр. Ця гра – мистецтво. Вони створили щось унікальне і красиве з цього занедбаного постапокаліптичного світу,

– відзначив кристувач AMZ.

"Exodus – чудова гра, якій явно не завадять заплатки і виправлення. Якби запуск не був затьмарений непорозуміннями через сумнівне бізнес-рішення, то, думаю, гра була б дуже улюблена зараз", – підкреслив AKatarzynaK.

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Критика гри. Гравці не тільки хвалять Metro: Exodus в своїх оглядах, а й часто одночасно критикують рішення про відхід з Steam, а також скаржаться на велику кількість технічних недоліків і помилок.



Скріншот з гри Metro: Exodus

До слова, компанія Epic Games планує додати таку ж систему відгуків користувачів в свій магазин, але вона буде включатися за рішенням розробників.

Ми експериментуємо з іншими механізмами, щоб поліпшити цю функціональність,

– зазначив очільник Epic Тім Суїні.

Відгуки про технічну частину. Технічна частина Metro: Exodus теж стала об'єктом жвавого обговорення. Фахівці з цифрової лабораторії Eurogamer назвали візуальну складову шутера видатним технологічним досягненням, а у версії для ПК з підтримкою RTX, – справжнім феноменом. Ці похвали не зміг пропустити повз вуха технічний директор Activision Анджело Пеше, який зазначив, що в даному випадку посереднє назвали передовим.



Скріншот з гри Metro: Exodus

Дата анонсу. Нагадаємо, Metro: Exodus вийшла 15 лютого на ПК, PS4 і Xbox One. Версія для ПК доступна зараз для покупки тільки в Epic Games Store, в Steam гра з'явиться в лютому 2020 року.

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