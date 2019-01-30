Гра Metro: Exodus від українських розробників не з'явиться у Steam: відома причина

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Metro: Exodus від українських розробників не з'явиться у Steam
Metro: Exodus від українських розробників не з'явиться у Steam / Фото з вільних джерел

Незабаром відбудеться реліз гри Metro: Exodus. У зв’язку із цим видавництво Deep Silver повідомило, що PC-версія гри не вийде в магазині Steam. Причиною цьому став новий контракт видавництва.

Deep Silver уклала партнерську угоду з Epic Games, згідно з яким одна з найбільш очікуваних ігор 2019 року, Metro: Exodus, стане тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store, повідомляє Overclockers.

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Коли Metro: Exodus з'явиться в Steam? В Steam та інших сервісах цифрової дистрибуції шутер з'явиться після 14 лютого 2020 року. Що стосується Metro 2033: Redux і Metro: Last Light Redux, то вони також з'являться в магазині від Epic Games протягом 2019 року.

Metro: Exodus
Скріншот з гри Metro: Exodus

Відзначається, що якщо ви встигли попередньо замовити гру в Steam до 29 січня, то вона все ж буде вам доступна в день виходу. Також у вас залишиться можливість отримувати патчі і DLC у сервісі від Valve.

 Чому Metro: Exodus не буде у Steam? За словами генерального директора Deep Silver Клеменса Кундратіца, завдяки тому, що Epic забирає у розробників лише 12% виручки, видавці "Метро" зможуть вкласти заощаджені гроші в розвиток серії. Кундратіц впевнений, що фанати від цього тільки виграють.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Epic Games Store обирають й інші видавці. Це не перший випадок, коли розробники великих проектів відмовляються від Steam на користь Epic Games Store. Так, в цьому місяці Ubisoft повідомила, що Tom Clancy's The Division 2 вийде в Epic Games Store і покине Steam. Зауважимо, що The Division 2 і Metro: Exodus входили в десятку найбажаніших ігор серед користувачів Steam.

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Теги: Техно Ігри Steam 4A Games
Джерело: Техно
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