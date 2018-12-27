Гра Metro: Exodus від українських розробників отримала дату виходу

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Metro: Exodus – сюжет, дата виходу, трейлер гри
Metro: Exodus – сюжет, дата виходу, трейлер гри / Фото з вільних джерел

Мільйони прихильників постапокаліптичних ігор із нетерпінням очікують релізу Metro: Exodus. Новий проект вже встигли охрестити однією з найбільш очікуваних ігор 2019 року і він нарешті отримав дату виходу.

Про це повідомляє Geekon.

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Над шутером працювала українська студія 4A Games, яка свого часу представила не менш відому гру S.T.A.L.K.E.R. Metro: Exodus стене третьою частиною у серії постапокаліптичних ігор, і ймовірно завершить трилогію неймовірно успішних українських ігор про пригоди Артема зі станції ВДНГ, а тому недавнє офіційне оголошення дати виходу гри стало справжнім успіхом в соціальних мережах і на форумах.

Metro: Exodus
Скріншот з гри Metro: Exodus

Третя частина гри Metro, згідно із заявою самого Дмитра Глуховського, буде починатися сюжетно рівно з того моменту, де автор сам поставив крапку в книжковій трилогії кінцівкою роману "Метро 2035". У підсумку 3 гри, разом з трьома книгами формують єдину цілісну картину світу в п'яти частинах (перша гра і перша книга були ідентичні за сюжетом), про що також заявляють і розробники проекту.

Metro: Exodus
Скріншот з гри Metro: Exodus

Гра Metro: Exodus, вперше за історію серії виведе гравця за межі Пост'ядерної Москви і її метрополітену. За сюжетом, Артему доведеться проїхати через всю Росію, яка пережила 20 років дикого існування після ударів атомних бомб, попутно зустрічаючи різні відкриті локації з місцевими персонажами, ворогуючими племенами і мутантами, а також побічними квестами. Команда Артема (яким і керує гравець в Metro Exodus), буде пересуватися по країні на броньованому поїзді.

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Багато хто вже називає Metro: Exodus найочікуванішою грою 2019 року серед всіх інших проектів, намічених на наступний рік. Найчастіше нову частину української серії шутерів порівнюють із серією Fallout, що виправдано сеттінгом, відкритим Пост'ядерний світом і механікою гри, яка має масу елементів RPG.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

До слова, офіційно купити гру Metro: Exodus на дисках і в цифрових магазинах можна буде вже з 15 лютого 2019 року.

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Теги: Техно Ігри 4A Games
Джерело: Техно
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