Гра Mortal Kombat могла отримати ще одне перевидання: деталі та скріншоти

Останнім часом в ігровій індустрії студії часто перевидають старі ігри, що не залишається без уваги фанатів. Щоправда не всі вони доходять до кінцевого споживача. Саме так сталося із одним із перевидань культової гри Mortal Kombat.

За даними видання DSOG, ремейком займалася Blind Squirrel Games – колектив із завидним портфоліо, напрацьованим в співпраці з багатьма іменитими корпораціями.

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Один з художників команди підтвердив, що студія працювала над Mortal Kombat Kollection Online. Гра, судячи з усього, повинна була включати три частини файтинга і особливий новий режим Krypt, але тепер все це в минулому – проект заморозили.

Причини такого рішення невідомі, але у користувачів є шанс хоча б поглянути на те, яким міг бути результат праці.

До слова, Mortal Kombat Kollection Online – не єдина спроба подарувати нове життя легенді. У минулому році завдяки все тому ж виданню DSOG геймери дізналися про Mortal Kombat Returns – фанатський проект, який сильно вразив Warner Bros., – але все одно був відкинутий компанією. Ентузіасти, втім, тоді не захотіли відправляти у кошик результати своїх старань і виклали гру в загальний доступ.

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