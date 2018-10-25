Гра Red Dead Redemption 2 вийде на iOS та Android

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Гра Red Dead Redemption 2 вийде на iOS та Android
Гра Red Dead Redemption 2 вийде на iOS та Android / Фото з вільних джерел

Вже завтра, 26 жовтня, гра Red Dead Redemption 2 вийде на всіх платформах. Студія Rockstar поділилася новиною, що окрім повноцінної версії вестерна, гра ще вийде на iOS та Android.

Про це повідомляється на офіційному сайті Rockstar.

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За допомогою мобільного компаньйона можна в реальному часі на екрані девайса стежити за основними характеристиками Артура Моргана, щоб відключати призначений для користувача інтерфейс без побоювань втратити будь-яку важливу інформацію. Також на пристрої можна включити інтерактивну карту, відстежуючи на ній точки інтересу і місцезнаходження героя.

Інтерактивна карта з нанесеними на неї елементами користувацького інтерфейсу
Інтерактивна карта з нанесеними на неї елементами користувацького інтерфейсу

До того ж гравець може стежити за статистикою Rockstar Social Club і читати щоденник протагоніста з його думками про останні події. Разом з цим через додаток можна отримати доступ до мануалу і навіть до величезного керівництва по грі від видавництва Piggyback.

Сторінка з щоденника Артура Моргана
Сторінка з щоденника Артура Моргана

Випуск подібних додатків-компаньйонів в 2018 році здається незвичним. На початку поточного консольного покоління подібними продуктами супроводжувалися практично всі великі релізи, однак досить швидко від них відмовилися практично всі розробники.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Відзначимо, на PlayStation 4 і Xbox One заочно хітова Red Dead Redemption 2 вийде, як і планувалося, 26 жовтня 2018 року. Вестерн, до слова, може стати не тільки головним релізом осені, але і першою грою для PlayStation 4 на парі двошарових Blu-ray дисків.

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Теги: Техно Ігри Android iOS
Джерело: Техно
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