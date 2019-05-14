Гра Red Dead Redemption 2 вийде на PC: користувачі мережі знайшли ще одне підтвердження

Поки студія Rockstar офіційно не анонсувала версію гри Red Dead Redemption 2 для персональних комп'ютерів, проте у геймерів вже практично немає сумнівів, що видавець активно працює над її розробкою. Колишній програміст студії розкрив цю таємницю в своєму профілі на LinkedIn.

Як повідомляє Wccftech, користувачі мережі знайшли в резюме колишнього програміста Rockstar інформацію про його участь в розробці PC-версії гри.

Читайте також: Electronic Arts готує нову частину гри Need for Speed: ймовірна дата анонсу

Щіпку інтриги в цю ситуацію додає й те, що Нан Ма видалив згадку про роботу над Red Dead Redemption 2 для PC відразу після того, як це почали активно обговорювати користувачі Reddit.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

До речі, це не перший подібний випадок: раніше аналогічним чином "спалився" провідний програміст Rockstar.



Ще один співробітник Rockstar "засвітив" Red Dead Redemption 2 для PC

Нагадаємо, Red Dead Redemption 2 вийшла 26 жовтня 2018 роки для консолей PS4 і Xbox One та отримала масу захоплених відгуків, обігнала по заробітку в перший вікенд "Війну нескінченності", розійшлася тиражем понад 20 мільйонів копій по всьому світу і розбила серця багатьох відданих адептів PC. Але тепер їм, схоже, має стати трошки легше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно