Гра Star Citizen стала безкоштовною

Відеогра Star Citizen стала тимчасово безкоштовною. Її можуть отримати ПК-геймери. Цей космічний симулятор виробляє студія Cloud Imperium Games з 2013 року.

Чому гра стала безкоштовною. Цей захід розробники назвали "Вільний політ" та приурочили його до виходу оновлення 3.5. Після оновлення гра отримає нові кораблі, жіночу модель гравця та інструменти для кастомізації.

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Гравці ж отримають доступ до відкритого світу і 5 кораблів, серед яких Anvil Arrow, MISC Prospector, Drake Cutlass Black, Aegis Avenger Titan і Drake Dragonfly.

Star Citizen: трейлер

Доки гра буде безкоштовною. Цей захід триватиме до 8 травня. Саме до того часу можна безкоштовно завантажити симулятор. Щоб взяти участь в "Вільному польоті", потрібно зареєструватися на сайті Star Citizen, ввести код для безкоштовного доступу і завантажити клієнт гри.

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