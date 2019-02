Дату виходу гри The Outer Worlds розсекретили в Steam

Багато геймерів з нетерпінням чекають виходу гри The Outer Worlds від американської студії Obsidian Entertainment. І нещодавно в Steam з'явилася сторінка гри із датою виходу RPG.

Як повідомляє Overclockers, під час презентації розробники пообіцяли випустити The Outer Worlds до кінця 2019 року без точних часових прив'язок.

Читайте також: Якою буде Sony PlayStation 5: всі деталі про нову приставку

Дата релізу. Напередодні на сторінці проекту в Steam на короткий час з'явилася дата релізу гри – 6 серпня 2019 року. Однак потім вона була видалена. Мабуть, Obsidian не бажає публікувати дату релізу в даний момент і ця інформація з'явилася в Steam помилково через одного зі співробітників.

Трейлер гри The Outer Worlds – дивіться відео

Що відомо про розробників? Відзначимо, над The Outer Worlds працювала студія Obsidian Entertainment, яка причетна до випуску таких ігор, як Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity та інших цікавих проектів. Більш того, Obsidian Entertainment заснована вихідцями з легендарної Black Isle Studios, з-під пера яких вийшли Fallout 1/2, Planescape: Torment і Icewind Dale.

Що відомо про гру The Outer Worlds? Це велика RPG з відкритим світом, для завершення якої потрібно від 15 до 40 годин. Проект буде заснований на Unreal Engine 4 від Epic Games, тому мабуть з'явиться і в Epic Games Store. Хоча дана інформація поки не підтверджена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно