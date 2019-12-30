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Гра The Witcher 3: Wild Hunter побила власний рекорд популярності

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The Witcher 3: Wild Hunter побила власний рекорд популярності / Фото з вільних джерел

Після довгоочікуваної прем'єри серіалу "Відьмак" від Netflix затребуваність однойменної ігровий трилогії від польської студії CD Projekt RED почала стрімко зростати. Особливо користувачі підняли рейтинг третьої частини The Witcher 3: Wild Hunter, яка побила всі рекорди.

Новий рекорд

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У неділю, 29 грудня, о 19:49 за київським часом в "Дике полювання" одночасно грали 92 272 гравці. Цей вражаючий показник став абсолютним рекордом для легендарного триквела.

До цього його найвищим результатом було 92 268 людини, які одночасно грали в гру. І досягла знакова RPG цього піку ще на релізі, в травні 2015 року.

До речі, на цьому перемоги третього "Відьмака" не закінчилися. Після взяття знакової планки онлайн рольової гри продовжив зростати. Зростає і зараз.

На момент написання новини пікова кількість користувачів, яка одночасно грали в проєкт сягнула 94 601 особи.

Причина такого успіху

Треба визнати, це дуже непогані показники для тайтла, який дебютував аж чотири з половиною роки тому. І дякувати за це варто неоднозначному серіалу від Netflix. Який, до речі, знімався за книгамми Анджея Сапковського і до ігор не має відношення.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри Серіал "Відьмак"
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