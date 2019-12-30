Гра The Witcher 3: Wild Hunter побила власний рекорд популярності

Після довгоочікуваної прем'єри серіалу "Відьмак" від Netflix затребуваність однойменної ігровий трилогії від польської студії CD Projekt RED почала стрімко зростати. Особливо користувачі підняли рейтинг третьої частини The Witcher 3: Wild Hunter, яка побила всі рекорди.

Новий рекорд

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У неділю, 29 грудня, о 19:49 за київським часом в "Дике полювання" одночасно грали 92 272 гравці. Цей вражаючий показник став абсолютним рекордом для легендарного триквела.

До цього його найвищим результатом було 92 268 людини, які одночасно грали в гру. І досягла знакова RPG цього піку ще на релізі, в травні 2015 року.

До речі, на цьому перемоги третього "Відьмака" не закінчилися. Після взяття знакової планки онлайн рольової гри продовжив зростати. Зростає і зараз.

На момент написання новини пікова кількість користувачів, яка одночасно грали в проєкт сягнула 94 601 особи.

Причина такого успіху

Треба визнати, це дуже непогані показники для тайтла, який дебютував аж чотири з половиною роки тому. І дякувати за це варто неоднозначному серіалу від Netflix. Який, до речі, знімався за книгамми Анджея Сапковського і до ігор не має відношення.

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