Додаток Gradient вміє визначати, на яку знаменитість ви схожі

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Gradient - на кого ти схожий, приклади та функції додатку
Додаток Gradient / Фото з Instagram

В мережі набуває популярності нова програма Gradient. Додаток вміє визначати, на яку голлівудську зірку схожий користувач.

Що відомо про додаток? За словами розробників, сервіс використовує найбільш точну технологію пошуку збігів. Зазвичай результати максимально близькі до реальності, однак інколи додаток ніби піджартовує над користувачами.

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Додаток з'явився в магазинах цифрової дистрибуції давно, але можливість порівняння облич стала доступна користувачам лише з останнім оновленням. Ось кілька прикладів роботи додатку:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#gradient

Публикация от @ arina_bart

Як отримати додаток? В App Store і Google Play додаток поширюється безкоштовно, але деякі функції доступні тільки при оформленні підписки. Для пошуку двійника за фото в платній підписці немає потреби (просто закрийте вікно з пропозицією).

Щоб перевірити, на кого ви схожі, натисніть на головному вікні Who's your twin і виберіть знімок.

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Теги: LifeStyle Новини Техно Техно Додатки Інтернет
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