Grammarly: історія успіху українського стартапу у Кремнієвій долині

Grammarly – це один із найбільш відомих українських стартапів. Головний офіс компанії зараз розміщений у Кремнієвій долині. Та заснували сервіс троє українців – Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер.

Нині компанія має три офіси: головний офіс у Сан-Франциско, а також у Нью-Йорку та Києві. В українській столиці над сервісом працюють близько 200 людей.

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Нещодавно стало відомо, що загальна сума інвестицій, вкладених у Grammarly, становить близько 200 мільйонів доларів (5 мільярдів гривень). Це фінансування дало змогу підняти загальну вартість компанії до понад мільярда доларів. Тож відтепер український стартап офіційно можна називати "єдинорогом".

Офіс Grammarly/ фото dou.ua

Зараз послугами Grammarly користуються мільйони постійних користувачів по всьому світу. Мова лише про англомовних користувачів, розширювати кількість мов для перевірки розробники поки не планують.

Grammarly: історія створення

Стартап заснували у Києві у 2009 році. Спочатку він мав назву MyDropbox. Його ідея полягала у тому, щоб запобігати плагіату в академічних працях. Тож через деякий час компанія Blackboard, що надає освітні послуги, придбала цей стартап.

І хоч хлопці над проєктом вже не займались, але деякі питання залишилась. Наприклад, розробники хотіли зрозуміти, чому студенти займаються плагіатом. Відповідь була, начебто, очевидна – люди не хотіли докладати багато зусиль для написання ексклюзиву. Тож розробники вирішили трохи допомогти із написанням робіт, тобто створити такий сервіс, який би виправляв помилки під час написання.

Так виглядає офіс Grammarly у Києві/фото dou.ua

До речі, новий стартап теж не одразу отримав добре знайому нині назву. Спочатку сервіс назвали Sentenceworks і орієнтували на освітній ринок. Далі назву змінили на EssayRater. Таким чином розробники хотіли навіть назвою залучити молоду аудиторію, зокрема студентів. Тільки в травні 2010 року назву знову змінили на Grammarly.

Як працює Grammarly?

Це сервіс для перевірки написаних текстів. Він допомагає виправити граматичні та стилістичні помилки. Доступна безкоштовна версія, а також Premium, що розширює доступ до додаткових функцій.

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Платна версія дає змогу користувачеві перевіряти текст безпосередньо в Microsoft Word. Крім того, він отримує доступ до 250+ правилам перевірки тексту і можливості аналізу 30 різних стилів написання (академічний, технічний, офіційно-діловий, розмовний тощо). Підписка на місяць коштує 30 доларів (750 гривень за нинішнім курсом).

Безкоштовна версія Grammarly

Плагіни можна встановити як для Word, так і для браузера (Chrome, Safari або Firefox). Другий варіант більш зручний, адже система перевірятиме не лише текст у Word, але й повідомлення у соцмережах, офіційних листах тощо.

Платна підписка на Grammarly

Боротьба з конкурентами

Звичайно послуги сервісу не є унікальними на ринку. Крім того, у 2017 році компанія Microsoft оновила функціонал правопису у Word, додавши реагування на основі штучного інтелекту. А на початку 2019 року Google представив власну програму перевірки граматики для Google Docs.

Команда Grammarly/фото dou.ua

Але й Grammarly не стоїть на місці. Нещодавно сервіс отримав нову цікаву функцію – визначення тону листа. Тобто система може попередити автора, яке враження його лист може справити на адресата. Виглядає багатообіцяюче та дійсно революційно.

Генеральний директор Grammarly Бред Хувер/ фото fastcompany.com

"Те, чого ми досягли на сьогодні, – це тільки початок. Ми пройшли всього лише соту частину на шляху до 2 мільярдів англомовних людей в світі. На нас чекає ще дуже довгий шлях", – каже генеральний директор Grammarly Бред Хувер.

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