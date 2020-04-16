Grand Theft Auto VI стане наступною грою Rockstar – розробка почалася: ЗМІ

Rockstar Games настільки затягла з новинами про майбутні ігри, що анонси за неї доводиться робити звичайним геймерам (їм вірити не варто), а також перевіреним інсайдерам і журналістам (більш правдиві джерела). Автор Kotaku Джейсон Шрайер розповів, що студія вже почала розробку Grand Theft Auto VI, яка і стане найближчим релізом компанії.

Зі слів журналіста Kotaku і головного інсайдера індустрії, Rockstar Games зробить шосту частину GTA менш масштабною. З огляду на стандарти студії, гра все одно вийде чималою.

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Що відомо про роботу над GTA VI

Шрайер додав, що розробка наразі перебуває на ранніх стадіях, тому про швидкий реліз не йдеться. До того ж компанія почала покращувати умови праці, а також боротися з вимушеними надурочними і кранчами. Саме цьому й присвячений матеріал автора Kotaku.

Що таке кранч?Прийнято вважати, що розробка перейшла в режим "кранч", якщо працівники змушені проводити в офісі більше ніж 40 годин на тиждень. У якийсь момент керівництво тієї чи іншої студії розуміє, що вони не вкладаються в термін, і найочевиднішим рішенням стає збільшення кількості робочих годин до 60-80 в тиждень. У деяких випадках це число доходить до 100.

Також Шрайер розповів, що Rockstar дозволяє своїм співробітникам працювати в зручному для них темпі. Щоб пізніше їм не довелося працювати понаднормово, студія почала ретельніше готувати концепції своїх проєктів. Разом з цим компанія замінила низку менеджерів і директорів – все через скандал про кранч під час розробки Red Dead Redemption 2.

Як це торкнеться GTA IV

Цілком можливо, що нові умови роботи в Rockstar Games підуть компанії лише на користь, проте поки навіть самі співробітники не готові говорити про успіх цієї гуманної ініціативи. А особливо нетерплячих фанатів GTA такі новини взагалі можуть шокувати, оскільки до цього інсайдери пророкували реліз шостої частини серії не пізніше ніж на 2022 рік.

Втім, такі зміни в режимі роботи компанії та ігрової студії можуть суттєво вплинути на якість проєктів, зокрема майбутньої Grand Theft Auto VI. Цілком ймовірно, що нова частина популярного викрадача автівок внесе нові поняття якісного пропрацьованого та деталізованого відкритого світу. Всі ми знаємо, як трепетно Rockstar ставиться до своїх ігрових світів.

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