Гравець зробив пропозицію на турнірі по PUBG: подробиці
На цьому тижні в Берліні проходив турнір Kick-off Cup по PUBG з призовим фондом у 125 тисяч доларів.
Хлопець грав за організацію Digital Athletics, тоді, як його дівчина представляла мікс We Need a Home. Обидві команди потрапили в одну групу під час відбіркового етапу.
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Після закінчення ігрового дня Зейнел чекав сюрприз – організатори покликали пару на сцену, і Мерт зробив дівчині пропозицію руки та серця.
На жаль, Зейнел не потрапила в плей-офф – в своїй групі We Need a Home зайняла передостаннє місце. У наступному етапі Туреччину представлять Digital Athletics і Beşiktaş Esports.
Разом з ними далі пройшли Desperado і цілих 5 команд з СНД: Natus Vincere, Avangar, Unity, Se7en eSports і Tornado Energy.
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