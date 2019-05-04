Гравець зробив пропозицію на турнірі по PUBG: подробиці

На цьому тижні в Берліні проходив турнір Kick-off Cup по PUBG з призовим фондом у 125 тисяч доларів.

Хлопець грав за організацію Digital Athletics, тоді, як його дівчина представляла мікс We Need a Home. Обидві команди потрапили в одну групу під час відбіркового етапу.

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Після закінчення ігрового дня Зейнел чекав сюрприз – організатори покликали пару на сцену, і Мерт зробив дівчині пропозицію руки та серця.

SHE SAID YES!



After the Group A matches, @Mrtztrk7 shared a beautiful moment as he proposed to his girlfriend @RitaPUBG



Best of luck on this new chapter of your lives from everybody at @PEL_esports! pic.twitter.com/fejQxFJR2k — PEL Esports (@PEL_esports) May 2, 2019

На жаль, Зейнел не потрапила в плей-офф – в своїй групі We Need a Home зайняла передостаннє місце. У наступному етапі Туреччину представлять Digital Athletics і Beşiktaş Esports.

Разом з ними далі пройшли Desperado і цілих 5 команд з СНД: Natus Vincere, Avangar, Unity, Se7en eSports і Tornado Energy.

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