Гравці Fallout 76, які постраждали від хакерів, отримають компенсації: деталі

Наприкінці 2019 року спільнота Fallout 76 прежила серйозний удар: хакери знайшли спосіб викрадати предмети із інвертарю геймерів. Однак, компанія Bethesda знайшла цікавий спосіб компенсувати гравцям їх втрати.

Відповідно до заяв користувачів на Reddit, фанати гри почали отримувати електронні листи від представників Bethesda.

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Яку компенсацію пропонують

Компанія придумала таку механіку: вона створить копії всіх постраждалих персонажів з інвентарем в тому вигляді, в якому вони були станом на 20 грудня 2019 року. Потім поточний і минулий інвентарі можна буде поєднати: для цього адміністратори гри будуть створювати окремі сервери і контролювати процес передачі речей.

Грошові виплати

Крім того, постраждалі отримають компенсацію в розмірі 8 250 атомів, еквівалентну 80 доларам. Треба визнати, що це перше за довгий час рішення компанії, яке хочеться похвалити.

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